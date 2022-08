Może pan być zupełnie spokojny o mój stosunek do Podkarpacia – odpowiedział Donald Tusk na pytanie, które pojawiło się na Campus Polska. Lider Platformy Obywatelskiej nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.

Donald Tusk jest jedną z najważniejszych postaci biorących udział w Campus Polska. Lider Platformy Obywatelskiej wypowiedział się na wiele tematów istotnych z politycznego punktu widzenia.

– Aborcja decyzją kobiety, a nie księdza, prokuratora, policjanta czy działacza partyjnego i zapisaliśmy jako konkretny projekt i będziemy gotowi zaproponować to Sejmowi pierwszego dnia po najbliższych wyborach do parlamentu. Tam jest zapisana aborcja do 12. tygodnia, decyzja wyłącznie kobiety – zapewniał.

W jego wypowiedziach nie mogło oczywiście zabraknąć nawiązań do głównego przeciwnika politycznego lidera PO. Chodzi o pytanie odnośnie stosunku Tuska do Podkarpacia, znanego z konserwatywnych poglądów.

– Może pan być zupełnie spokojny o mój stosunek do Podkarpacia. Jarosław Kaczyński powiedział, że Podkarpacie to taka polska Bawaria. No komu jak komu, ale mi na Bawarii przecież musi bardzo zależeć – powiedział.

Przypomnijmy, że w 2018 roku Jarosław Kaczyński goszcząc w Jasionce na Podkarpaciu podzielił się wizją wielkiego postępu tego regionu. – Naszym wielkim celem jest doprowadzenie do tego, by Polska stała się krajem pod względem rozwoju ekonomicznego i poziomu życia równym państwom Zachodu, zachowując swą tożsamość, wartości, wiarę – stwierdził.

– Wiem, że Dubaju tutaj nie zbudujemy, ale zadałem sobie takie pytanie: czy nie dałoby się na Podkarpaciu zbudować polskiej Bawarii – dodał.