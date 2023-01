Tusk powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce walczyć o swoje premierostwo, czy zrobić dla dobra wspólnego krok do tyłu i puścić kogoś przodem – przekonuje Szymon Hołownia w rozmowie z RMF FM. Lider ruchu Polska 2050 odpowiedział, czy chce być szefem rządu.

Szymon Hołownia jest oskarżany o zniszczenie planu wspólnego startu opozycji przeciwko Prawu i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Nawet politycy PO przyznają, że plan Donalda Tuska nie będzie zrealizowany.

Tymczasem Hołownia odpowiedział krótko krytykom. „Nie czujemy się częścią opozycji, za którą Jarosław Kaczyński będzie mógł dziękować Bogu. Jesteśmy opozycją, która będzie jego koszmarem i doprowadzi go do upadku. Zabierzemy Polskę Kaczyńskiemu i jego Rydzykom i zwrócimy ją Polkom i Polakom. Po to tutaj jesteśmy” – zapewnił.

Hołownia mierzy w inne stanowisko? Ma dobrą radę do Tuska

Były kandydat na prezydenta RP zawraca uwagę na konieczność określenia politycznego planu przez PO. W tym kontekście został zapytany w RMF FM, czy Tusk będzie premierem po zwycięstwie opozycji w wyborach. – On taką decyzję będzie musiał podjąć, czy chce walczyć o premierostwo dla siebie, czy lepiej dla całego projektu, żeby zrobić krok do tyłu i puścić kogoś przodem – podkreślił.

On musi sobie sam odpowiedzieć, czy to jest rola dla niego, czy trzeba wskazać kogoś innego, a samemu zadowolić się tą olbrzymią satysfakcją, że udało mu się przyłożyć rękę do powrotu Polski na ścieżkę demokratyczną – dodał.

Następnie przyznał wprost, że jest gotów, aby objąć funkcję premiera. – Jeżeli będzie taka przestrzeń, żeby zostać premierem, nie będę się od tego uchylał – zapewnił.

Hołownia 3 lata temu obrał taktykę "ja bym wygrał z Dudą gdyby Trzaskowski się nie pchał" i widzę, że uważa, że to dobra taktyka była i ją twórczo przekształca. https://t.co/P5MS2hNVfK — Dominika Długosz (@domi_dlugosz) January 24, 2023