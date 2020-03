Donald Tusk od kilku miesięcy znacznie intensywniej angażuje się w politykę krajową. W ostatnim czasie niejednokrotnie apelował do władzy o zmianę terminu majowych wyborów prezydenckich. Teraz zamieścił w sieci wymowne zdjęcie.

Wciąż 10 maja pozostaje oficjalnym terminem wyborów prezydenckich w naszym kraju. Spotyka się to z bardzo ostrą krytyką ze strony polityków opozycji. Z jednej strony organizacja wyborów w dobie pandemii koronawirusa może być ogromnym zagrożeniem, a z drugiej w obecnej sytuacji prowadzenie kampanii wyborczej jest praktycznie niemożliwe.

Prezydent Andrzej Duda ostatnio poinformował, że wszystko zależy od dalszego przebiegu epidemii. Stwierdził, że jeśli w dalszym ciągu będzie się utrzymywała to data wyborów może się okazać nie do utrzymania. Z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska wezwała do bojkotu wyborów jeśli ich termin zostanie utrzymany.

Ostatnio do kwestii organizacji wyborów 10 maja odniósł się na antenie TVN 24 Donald Tusk. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej wprost stwierdził, że utrzymanie takiego terminu byłoby błędem i wynika z uporu Jarosława Kaczyńskiego. „Na te wybory i kampanię patrzę pod kątem medycznym (…). Zorganizowanie ich będzie takim samym błędem, jakim popisał się we Francji Macron” – powiedział.

Teraz Donald Tusk po raz kolejny uderzył w PiS. Na Instagramie zamieścił zdjęcie kamienicy z Sopotu, na której wywieszono transparent z napisem „Przełożyć wybory”. Były szef Rady Europejskiej zamieścił wymowny podpis. „Teraz w moim ukochanym Sopocie. Ludzie mądrzejsi od władzy. Macie podobne u siebie?” – napisał.

Czytaj także: Prawie 25 proc. zakażeń koronawirusem w Polsce dotyczy ludzi młodych. GIS apeluje

Źr.: TVN 24, Instagram/donaldtusk