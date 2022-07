Na pana miejscu byłbym bardzo ostrożny – ostrzegł Radosław Fogiel. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości znalazł jedno podobieństwo pomiędzy Dmitrijem Miedwiediewem a Donaldem Tuskiem. O co chodzi?

Boris Johnson po ogłoszeniu swojej rezygnacji z funkcji premiera Wielkiej Brytanii znalazł się na ustach obserwatorów politycznych z całego świata. Kulisy jego ustąpienia zainteresowały również polityków Platformy Obywatelskiej.

Przedstawiciele największej formacji opozycyjnej w Sejmie uważają, że skoro Johnson podaje się do dymisji, po tym jak przyłapano go na braku szczerości, podobnie już dawno powinien postąpić premier Mateusz Morawiecki.

W pewnym momencie na sugestie polityków opozycji zareagował Radosław Fogiel. – Chyba nie ma sensu po raz kolejny powtarzać tego wszystkiego, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, by ulżyć Polakom w trudnym czasie inflacji, bo do was to i tak nie trafia. (…) Rzeczywistość nie ma dla was żadnego znaczenia – przypomniał.

Następnie potępił zachowanie opozycji ws. Johnsona, przypominając o reakcji… Dmitrija Miedwiediewa. – Był pan łaskaw wspomnieć coś o Wielkiej Brytanii. Na pana miejscu byłbym bardzo ostrożny, bo do tej pory dwóch liderów liderów politycznych wyraziło radość z odejścia Borisa Johnsona – Donald Tusk i Dmitrij Miedwiediew – stwierdził.

Fogiel powinien być rolnikiem, bo piękne orki ma na koncie🚜🚜🚜🚜😂pic.twitter.com/rzq1MgeINx — Jowita💯❤🇵🇱#MuremZaPolskimMundurem (@Jowita_W) July 7, 2022

Poseł Radek Fogiel w Sejmie zabrał mi komentarz, który chciałem napisać wieczorem na swoim Twitterze ;)

Ten, o tym, że na razie swoją radość z dymisji Johnsona wyrazili tylko Donald Tusk i Dmitrij Miedwiediew :)

No cóż, był szybszy 😅 — Max Hübner (@HubnerrMax) July 7, 2022

Wielkie umysły myślą podobnie, tak to szło? pic.twitter.com/4XHAlvWZNd — Radosław Fogiel (@radekfogiel) July 7, 2022