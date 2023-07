Coraz częściej Kaczyński i Ziobro chcą was kontrolować – ostrzega Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej skrytykował władze za działania policji w związku z interwencją wobec kobiety, która dokonała aborcji i prawdopodobnie rozważała popełnienie samobójstwa. Polityk zapowiedział „Marsz miliona serc”. Wskazał nieprzypadkową datę.

O sprawie pani Joanny poinformowano w materiale, który wyemitowała stacja TVN24. Kobieta miała przerwać ciążę, która miała zagrażać jej zdrowiu lub życiu. Później została ostro potraktowana przez policję, która nie odstępowała jej na krok nawet w szpitalu.

Funkcjonairusze tłumaczą swoją interwencję zgłoszeniem psychiatry kobiety, który poinformował, iż zamierza ona popełnić samobójstwo.

Stanowisko w sprawie reportażu TVN24 dot. zdarzenia w krakowskim szpitalu. Interwencja nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia.

Oburzony postępowaniem policji jest Donald Tusk. – Mówimy także dzisiaj o tym, że Polska pod rządami PiS-u, to nie tylko prokurator, policjant, ksiądz w szpitalu czy gabinecie ginekologicznym, to nie tylko okrutna kontrola, która czasem doprowadza do tragedii. (…) To także zakusy pisowskiej władzy i osobista potrzeba Kaczyńskiego i Ziobry, żeby wchodzić z buciorami w nasze, wasze życie w każdym aspekcie – podkreślił na konferencji.

Lider PO przekonuje, że rządzący chcą kontrolować obywateli. – To są szpitale, gdzie lekarze ze strachu czasem nie ratują życia w sytuacji najbardziej dramatycznej. (…) To są wasze sypialnie, gdzie coraz częściej Kaczyński i Ziobro chcą was kontrolować, to są wasze konta, gdzie partia rządząca zamierza kontrolować i obserwować ruch każdej złotówki – powiedział.

W trakcie konferencji ogłosił pomysł nowego marszu, w którym weźmie udział milion Polaków. Data wybrana jest nieprzypadkowo, bowiem chodzi o 1 października, czyli tuż przed wyborami.

– Odwaga pani Joanny pokazuje po raz kolejny, że nawet pojedyncza osoba, jeżeli ma odwagę postawić się tej władzy, to może przyczynić się do zmiany – powiedział.

– 4 czerwca daliście Polsce nadzieję i proszę dajcie 1 października, nie tylko nadzieję, ale także pełną wiarę w zwycięstwo. W to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy. (…) 1 października zorganizujemy Marsz „miliona serc” – oświadczył Tusk.