Donald Tusk opublikował na swoim Instagramie film, który nagrał podczas spaceru nad morzem. W sieci natychmiast zaroiło się od komentarzy. Internauci zwrócili bowiem uwagę na fryzurę byłego premiera.

Tusk opublikował film na Instagramie. Widać, że były premier przebywa nam morzem w niezbyt sprzyjających okolicznościach przyrody. W momencie, gdy rejestruje nagranie wieje silny wiatr, który utrudnia zrozumienie tego, co powiedział polityk.

– Chyba wszyscy czujemy, że ten sezon nie jest najlepszy. I nie mówię tylko o pogodzie – mówi we wstępie filmu Donald Tusk. – Pamiętajcie, jak w kwietniu pogoda wszystko przeplata, tak i w naszym życiu i w polityce też różnie się wiedzie, ale wszystko zależy czy wierzymy, że nadejdzie zmiana i wyjdzie słońce. Ja wierzę – dodaje były szef Rady Europejskiej.

Nagranie odbiło się w sieci szerokim echem nie tylko ze względu na przekaz, z którym wystąpił Tusk, ale także na wygląd byłego premiera. Włosy na głowie polityka były bowiem mocno rozwiane przez wiatr, przez co wyglądał on nieco inaczej, niż możemy obserwować go na co dzień. Na Twitterze, gdzie poziom szyderki zwykle jest największy, nie zabrakło złośliwych dla Tuska wpisów.

– Donald Tusk zanim PiS zaczął rządzić Polską i Donald Tusk w czasie rządów PiS. A Wy mówicie, że sukcesów mało – napisał Artur Ceyrowski, dziennikarz stefczyk.info, porównując dwie fotografie byłego premiera.