Donald Tusk zareagował na słowa Elona Muska. Polski premier odniósł się do nich w bardzo mocny sposób.

Chodzi o wypowiedź Muska, który gościł na wiecu niemieckiej partii AfD. Amerykański miliarder, właściciel m.in. serwisu społecznościowego „X” stwierdził, że Niemcy „za bardzo skupiają się na przeszłych winach” i powinni „zostawić to za sobą”. – Dzieci nie powinny odczuwać winy z powodu grzechów swoich ojców – oznajmił Musk.

– Ludzie, słyszeliście to? Amerykanie znów czynią swój kraj wielkim i my znów czynimy nasz kraj wielkim. Make Germany great again! – powiedziała po wystąpieniu Muska lidera AfD Alice Weidel.

Na słowa Muska zareagował polski premier Donald Tusk, który zamieścił wpis w serwisie „X”. Szef rządu skomentował wypowiedź amerykańskiego miliardera i użył bardzo mocnych argumentów.

– Słowa, które usłyszeliśmy od głównych aktorów wiecu AfD o „Wielkich Niemczech” i „konieczności zapomnienia o niemieckiej winie za zbrodnie nazistowskie”, brzmiały aż nazbyt znajomo i złowieszczo. Zwłaszcza na kilka godzin przed rocznicą wyzwolenia Auschwitz – napisał Donald Tusk.

The words we heard from the main actors of the AfD rally about “Great Germany” and “the need to forget German guilt for Nazi crimes” sounded all too familiar and ominous. Especially only hours before the anniversary of the liberation of Auschwitz.