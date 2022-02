Donald Tusk opublikował nowy spot w sieci. Pokazał na nim stadion wypełniony miliardami euro. – Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm, budżetów rodzinnych – przekonuje lider Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk ubolewa nad polityką zagraniczną rządu Prawa i Sprawiedliwości. Były przewodniczący Rady Europejskiej nie ukrywa, że nie potrafi wyjaśnić powodu, dla którego obecne władze naszego kraju, nie godzą się na warunki, od których zależy wypłacanie europejskich środków.

Szef PO opublikował w czwartkowy wieczór nagranie na którym zwraca się do internautów. -Moi drodzy, to jest bankomat 50 euro, znacie go, na nasze to będzie mniej więcej, trochę ponad 200 zł. Na tej palecie, na tej jednej palecie jest 18 milionów euro. I teraz wyobraźcie sobie 3222 takie – podkreślił.

Na ekranie pojawiła się grafika ukazująca murawę stadionu i porozstawiane na niej palety. – One wypełniają cały stadion. Dlaczego o tym mówię? Bo te palety to 58 mld euro. To właśnie takie pieniądze, trudne przecież do wyobrażenia, czekają na Polskę, na Polaków w Europie. Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm, budżetów rodzinnych – stwierdził.

– Jedyny powód, dla którego po te pieniądze nie możecie sięgnąć, to rząd PiS-u. To ich kompletny niezrozumiały opór. Oni ostatnio, ich liderzy, pan Bielan, pan Ziobro, wprost powiedzieli, że Polska powinna zrezygnować być może z tych pieniędzy i w ogóle wycofać się z tego funduszu – podkreśla polityk.

Na końcu materiału padły gorzkie słowa. – Ich być może na to stać, ale polskich rodzin, polskich firm nie stać na takie idiotyzmy. Tak, to nie do zrozumienia. To nie są patrioci, to idioci – stwierdził.