Ta władza chce robić zło, chce kraść bez żadnej kontroli, nie chce sądów, nie chce mediów – powiedział Donald Tusk na zebraniu Rady Krajowej Nowoczesnej. Lider Platformy Obywatelskiej określił rządzących mianem „ekipy płaskoziemców”.

W piątek odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Nowoczesnej. W wydarzeniu wziął udział lider koalicyjnej PO, Donald Tusk. Podczas swojego wystąpienia jednoznacznie skupił się na krytyce obozu rządzącego.

– Elementarna wiedza potrzebna jest także ze względu choćby, po ministrze Błaszczaku to widzimy, też bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo państwa – zauważył Tusk.

– Jeśli ja w telewizji publicznej wczoraj usłyszałem, że słońce kręci się wokół Ziemi i to też było przejęzyczenie oczywiście, ale to ja właściwie już nie mam wątpliwości, że rządzi nami ekipa płaskoziemców – dodał były premier.

Lider największej partii opozycyjnej w Polsce przypomniał o aresztowaniu syna prezesa NIK Mariana Banasia oraz o innych planach rządzących. – Prezes NIK ma według ministra sprawiedliwości być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. PiS chce aresztować prezesa NIK, swojego prezesa NIK, a wcześniej postanowił aresztować także jego syna – stwierdził.

– To zdarzenie, które w sposób niezwykle dobitny opisuje logikę tego państwa, państwa PiS-owskiego. Otóż nie ma takiego zła, które w PiS-ie uchodzi płazem. Pod warunkiem że jest się lojalnym, posłusznym wykonawcą woli Jarosława Kaczyńskiego i jego partii. Ale wystarczy, że komuś z jakiegoś powodu przyjdzie do głowy powiedzieć głośno prawdę i to jest wtedy powód, aby zamknąć za wszelką cenę usta – ostrzegł.