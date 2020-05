Donald Tusk w ostatnich miesiącach nie stroni od ostrych komentarzy dotyczących sytuacji na polskiej scenie politycznej. Tym razem opublikował na Twitterze wpis poświęcony historii, ale aluzja do obecnej sytuacji jest aż nadto widoczna.

Tusk w piątek wieczorem opublikował na sowim profilu w serwisie Twitter wpis poświęcony historii. Odniósł się w nim konkretnie do pewnej sytuacji z III Rzeszy.

„W 1933 roku przegłosowano przepis, dający rządowi prawo ogłaszania ustaw sprzecznych z konstytucją. W ten sposób partia, która uzyskała w wyborach 44 proc. głosów, zniszczyła ład parlamentarny” – napisał Tusk powołując się przy tym na pismo „Przegląd Polityczny”.

Choć były premier nie wymienia nazwy żadnej współczesnej partii i wyraźnie pisze o historii III Rzeszy, to odniesienie do współczesnej Polski jest oczywiste. Zdają się rozumieć to także internauci, bo wpis szefa EPL szybko zyskał wiele reakcji użytkowników Twittera.

Tusk najprawdopodobniej w taki sposób komentuje ostatnie wydarzenia w Polsce. Przypomnijmy, Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin zdołali zawrzeć kompromis, na mocy którego wybory prezydenckie nie odbędą się w najbliższą niedzielę. Na razie nie jest znany nowy termin wyborów.

