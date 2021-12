Bym chciał czytać komentarze dziennikarzy, gdyby JKaczyński na pytanie dziennikarki pochodzenia np. ukraińskiego zareagował odwołując się do jej pochodzenia. Zrobiono by z tego skandal dyplomatyczny.



Tuskowi jednak wolno więcej, a JK by tak nie zrobił.

No i nie wolno porównywać. pic.twitter.com/P6CoMX1EAv