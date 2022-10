Donald Tusk otrzymał zaproszenie do debaty z Mateuszem Morawieckim na antenie TVP. Na ofertę zareagował rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Jaka była odpowiedź?

Debata Donald Tusk vs. Mateusz Morawiecki w TVP? Takie zaproszenie otrzymał ostatnio lider Platformy Obywatelskiej. O sprawie poinformował rzecznik formacji Jan Grabiec. Polityk zdradził również, jaka jest odpowiedź jego partii.

„Dostaliśmy właśnie desperackie zaproszenie dla premiera Tuska do wieczornego programu TVP z udziałem premiera Morawieckiego” – poinformował. „Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem i prawdziwymi dziennikarzami w prawdziwej telewizji” – dodał.

Reakcja PO wzbudziła wiele komentarzy. Do sprawy odniósł się m.in. Rafał Ziemkiewicz.

Szczuje do wyprowadzania siłą z gabinetów, nasyła bojówki, odgraża się wsadzaniem do więzień bez sądu, a nie ma nawet na tyle męskich hormonów, żeby skonfrontować się w dyskusji na żywo w niechętnej mu telewizji. Donald Miękka Faja 👎 https://t.co/VgXvwpzZdT

Są dobre środki do czyszczenia metali. Przydatne są też do usuwania zanieczyszczeń ze zbroi bo jak się wydaje z tym właśnie przypadkiem mamy do czynienia. https://t.co/Kr80kbFsyh