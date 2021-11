Donald Tusk w rozmowie z „Newsweekiem” zapewnił, że opozycja wygra następne wybory. „Jestem o tym przekonany. Wiem, co trzeba zrobić” – zapewnił były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej.

Tusk w wywiadzie opublikowanym w formie nagrania stwierdził, że zobowiązał się do wygrania kolejnych wyborów i odebrania władzy PiS. „I my wygramy te następne wybory. Jestem o tym przekonany. Wiem, co trzeba zrobić” – zapewnił.

Czytaj także: Kukiz nie wystartuje w kolejnych wyborach? Jest warunek

„Jeśli chcemy wygrać z Kaczyńskim, to nikt o sobie nie może myśleć, jak o małej rybce. Ja nie mam jakiś kompleksów za bardzo. Ale nie sądzę, żeby ci potencjalni partnerzy w walce wyborczej, mieli jakby tak bardzo minimalizować swoje możliwości, swoje znaczenie” – tłumaczył Tusk. „Te wybory wygra zjednoczona opozycja. A ja się do tego przyczynię w miarę moich skromnych możliwości” – dodał.

„Bez silnej centrowej partii, nie będziemy w stanie ani zorganizować opozycji w całość, zdolną do pokonania PiS-u. I charakter tej zmiany też będzie ryzykowny, jeśli nie będzie poddany tej logice umiarkowanej przyzwoitości” – ocenił Tusk.

Czytaj także: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Śmierć żołnierza. Jego ciało znaleźli koledzy

Były premier stwierdził, że tzw. anty PiS „jest najbardziej pozytywnym programem na przyszłość”. Wyjaśnił, że chodzi o przywrócenie w Polsce m.in. ładu konstytucyjnego, niezawisłego sądownictwa, niezależnej od polityków prokuratury, czy też roli mediów publicznych. „To wszystko, co walec PiS-owski rozjechał” – wskazał Tusk.

Źr. RMF FM