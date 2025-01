Donald Tusk ujawnił, co wobec Polski planował Władimir Putin. Okazuje się, że rosyjski dyktator chciał przeprowadzić akt terroru.

Tusk mówił o planach Putina podczas konferencji prasowej z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy przebywał w Warszawie z oficjalną wizytą, która była zwieńczeniem wcześniejszych rozmów nt. przyjazdu Zełenskiego do Polski.

Podczas swojego wystąpienia przed dziennikarzami Tusk zdecydował się na ujawnienie pewnej informacji dotyczącej szokujących planów rosyjskiego dyktatora. Okazuje się, że ten planował na terytorium Polski, a także innych państw, akty terroru.

– Rosja planowała także akty terroru powietrznego i to nie tylko wobec Polski, ale wobec linii lotniczych całym świecie – powiedział Donald Tusk, co dziś, z perspektywy czas, nadal mrozi krew w żyłach. Pisał o tym „New York Times” podając, że rosyjskie służby planowały umieszczać samozapalające się paczki kurierskie na pokładach samolotów lecących do USA i Kanady. Jak się jednak okazuje – nie tylko USA i Kanada były na celowniku Putina.

Polski premier przyznał również, że sytuacja na Ukrainie, związana z trwającą wojną, jest trudna. – To wszystko każe nam ciężko i solidarnie pracować wspólnie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi nad tymi wyzwaniami. Będziemy cały czas w kontakcie – powiedział.

