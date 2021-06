W ostatnich miesiącach Platforma Obywatelska przechodzi głęboki kryzys. W mediach nie brakuje spekulacji o możliwych działaniach. Teraz pojawił się nowy scenariusz zakładający, że Donald Tusk ponownie zaangażuje się w polską politykę. Portal wPolityce.pl ujawnił konkretny i bardzo szczegółowy plan polityków opozycji.

Choć możliwość powrotu byłego premiera do polskiej polityki rozważa się od dawna, to portal wPolityce.pl przekonuje, że obecnie jest to bardziej prawdopodobne. Według doniesień serwisu Tusk już teraz ma być bardzo aktywny w zakulisowych rozgrywkach w opozycji. Z najnowszych ustaleń wynika, że pojawił się nawet konkretny plan zakładający jego powrót i to od razu na bardzo ważną funkcję.

Plan jest powiązany z wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli udałoby się wybrać na tę funkcję Lidię Staroń, to konieczne będą wybory uzupełniające w okręgu olsztyńskim. Opozycja chciałaby, aby to tam wystartował Tusk, bo wydaje się, że w tym okręgu nie powinien mieć żadnej konkurencji. Gdyby Lidia Staroń pozostała senatorem, to rozważa się nawet namówienie jednego z senatorów opozycji do złożenia mandatu.

Tusk marszałkiem Senatu?

Wygrana w wyborach uzupełniających to dopiero początek. „Po zwycięstwie zostałby marszałkiem Senatu, i z tej pozycji atakowałby rząd, prowadził kampanię wyborczą, jednoczył opozycję, szukał szansy na wcześniejsze wybory parlamentarne” – czytamy na portalu wPolityce.pl.

„Tusk miał otrzymać konkretną propozycję w tej sprawie. I także termin, do którego musi się zdecydować: koniec czerwca” – czytamy dalej.

Źr. wPolityce.pl