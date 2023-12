Premier Donald Tusk ogłasza sukces. – To nie jest ot taki sobie prezencik, to są już teraz od razu poważne pieniądze przeznaczone na naszą suwerenność energetyczną – ogłosił na konferencji prasowej z szefową KE Ursulą von der Leyen, dotyczącą m.in. KPO.

Niedługo po objęciu stanowiska premiera Donald Tusk wyruszył do Brukseli. Szef rządu wystąpił w piątek na konferencji prasowej z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i ogłosił wiadomość dot. m.in. KPO.

– My ciesząc się dzisiaj, że ta lawina decyzji ruszyła, że są pierwsze i to duże pieniądze pamiętamy, że nie pieniądze były tu najważniejsze, tylko chodzi o praworządność, o miejsce Polski w Europie, chodzi o nasze wspólne wartości – oświadczył.

Tusk załatwił pieniądze z UE? Już dzisiaj podziękował szefowej KE

Tusk poinformował, że Unia odblokowuje już pierwsze środki Polsce. – Mój rząd złoży dzisiaj wnioski o płatność z KPO. Tak jak pani przewodnicząca już powiedziała, do końca tego roku, trochę można powiedzieć symbolicznie, że pod choinkę dostaniemy te pierwsze 5 mld euro – stwierdził.

– To nie jest ot taki sobie prezencik, to są już teraz od razu poważne pieniądze przeznaczone na naszą suwerenność energetyczną. Postaramy się bardzo szybko i mądrze wydać te pieniądze – zapewnił.

❗ "Pamiętamy, że nie pieniądze były tu najważniejsze, że chodzi o praworządność. Chodzi o miejsce Polski w Europie. Chodzi o nasze wspólne wartości. W Polsce nastąpiła zmiana, ponieważ polscy sędziowie, polscy adwokaci, polscy prokuratorzy i zwykli obywatele nigdy nie pogodzili… pic.twitter.com/vvcqtHCaK2 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 15, 2023

Na końcu zwrócił się wprost do szefowej KE. – Jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować za wszystko, co zrobiłaś. Muszę powiedzieć, że jeśli jest dobra wola, kiedy jest zaufanie, a w naszym przypadku możemy mówić też o osobistej przyjaźni, to oczywiście ułatwia pracę, ale kluczem było przywrócenie reguł praworządności w Polsce – podkreślił.