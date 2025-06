Nie zawaham się podjąć decyzji o wprowadzeniu czasowej kontroli także na granicy z Niemcami – zapowiada premier Donald Tusk. Szef rządu dał do zrozumienia, że możemy się spodziewać decyzji już w najbliższym czasie, latem.

W środę podczas swojego wystąpienia przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu, premier Donald Tusk poruszył m.in. wątek problemów na granicy z Niemcami. Szef rządu zapowiada, że jest w stanie podjąć zdecydowane kroki w celu obrony bezpieczeństwa na granicy.

– Poinformowałem naszych sąsiadów, nie tylko Niemców, także inne państwa, z którymi sąsiadujemy, ze jeśli sytuacja na granicy, presja, ona nie jest duża (…) ale ta realna presja nie jest zbyt duża, nie zawaham się podjąć decyzji o wprowadzeniu czasowej kontroli także na granicy z Niemcami – stwierdził.

– Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze tego lata takie częściowe kontrole na granicy z Niemcami wprowadzimy – zapewnił Tusk.

Premier Tusk zapowiada kampanię przeciwko nielegalnej migracji: Moim zdaniem skutecznie zniechęci

Premier podkreślił również, że jego rząd ma nowy sposób na walkę z nielegalną migracją. – Chcę uświadomić państwu, że właśnie dzisiaj ruszyła kampania zniechęcania w państwach, które uznajemy za państwa największego ryzyka, jeśli chodzi o nielegalną migrację – poinformował.

– Jutro zaprezentujemy tę kampanię, to jest także kampania wizualna, plakatowa, w Internecie, mailowa w państwach dużego ryzyka, w językach miejscowych, lokalnych, narodowych, która moim zdaniem skutecznie zniechęci i będzie dalej zniechęcała potencjalnych migrantów do obrania kierunku przez Białoruś do Polski – dodał.

Przeczytaj również: