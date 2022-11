Mamy dzisiaj u władzy partię mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet – oświadczył Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Piaseczna. Lider Platformy Obywatelskiej odniósł się do ostatnich głośnych słów Jarosława Kaczyńskiego.

Przypomnijmy, że prezes Prawa i Sprawiedliwości podzielił się opinią na temat sytuacji demograficznej na spotkaniu w Ełku. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że jednym z powodów może być np. nadmierne spożywanie alkoholu przez młode kobiety. – Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie – podkreślił.

Na prezesa PiS spadła fala krytyki. Do słów Kaczyńskiego ewidentnie nawiązał ostatnio Donald Tusk. – Mamy dzisiaj u władzy partię mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet, a być może partię mężczyzn, którzy się przede wszystkim kobiet boją. To jest kwestia najbardziej strategicznego interesu państwa z jednej strony i mówię tu o dramatycznych statystykach dotyczących demografii – stwierdził Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Piaseczna.

– Wiecie jak mi wstyd jest, kiedy dowiaduję się, jechałem do was, czytam, słynne wystąpienie prezesa Kaczyńskiego o polskich kobietach doczekało się już nawet tłumaczenia na język telugu w Indiach. 90 milionów ludzi mówi w języku telugu i dzisiaj z zainteresowaniem czytają co takiego człowiek, który rządzi Polską, ma do powiedzenia w sprawie kobiet – podkreślił.

– Nowozelandzkie gazety komentują szeroko wypowiedź kto daje w szyję i dlaczego nie ma dzieci. Kaczyński być może ma satysfakcję, że w rozpoznawalności i sławie dogonił Lecha Wałęsę, Zawsze miał z tym potężny problem i wielkie kompleksy, ale nie o taką chwałę i sławę i rozpoznawalność Polski nam chodziło – dodał.

W opinii Tuska, prezes PiS przegrał już wyścig o władzę w kraju. – Prezesie Kaczyński, ty już i tak przegrałeś bój o swoją władzę w Polsce. Ale masz jeszcze ostatni moment żeby tę kapitulację podpisać przed Polakami, przed niezależnymi sądami i uratować te polskie, bo to są polskie pieniądze, przed zmarnowaniem – ogłosił.