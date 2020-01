Na zakończenie 2019 roku Donald Tusk zamieścił w sieci krótkie życzenia. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej nawiązał w nich do zachowania prezydenta Andrzeja Dudy oraz zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Szef EPL Donald Tusk dołączył do grona polityków składających życzenia noworoczne z okazji nadejścia 2020 roku. Polityk wykorzystał okazję, by odnieść się do sytuacji politycznej w Polsce.

„Kto wie, może przed nami też piękne lata dwudzieste?” – napisał Tusk. Komentatorzy zwrócili jednak uwagę na dalszą część noworocznych życzeń, w których pojawił się wątek polityczny. „Życzę tego wszystkim bez wyjątku. Uśmiechnij się, Jarosławie, o północy – wzniosę wtedy toast też za twoje zdrowie. PS. Po raporcie Anodiny przerwałem urlop natychmiast, chociaż też kocham narty” – dodał.

Kto wie, może przed nami też piękne lata dwudzieste? Życzę tego wszystkim bez wyjątku. Uśmiechnij się, Jarosławie, o północy – wzniosę wtedy toast też za twoje zdrowie. PS. Po raporcie Anodiny przerwałem urlop natychmiast, chociaż też kocham narty😀. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 31, 2019

Pod wpisem polityka pojawiło się setki komentarzy. Internauci interpretują wspomniane „narty”, jako nawiązanie do krytyki, jaka spadła na prezydenta Andrzeja Dudę, w związku ze skandalicznymi wypowiedziami Władimira Putina na temat Polski i jej roli w czasie II wojny światowej.

Część polityków opozycji domagała się stanowczej reakcji głowy państwa na kłamliwe tezy. Pojawiły się również sugestie, że prezydent Duda woli spędzać czas na stoku narciarskim, niż zabrać głos w sprawach międzynarodowych.

Z taką opinią nie zgadzają się przedstawiciele obozu rządzącego, którzy przypominają, że oficjalne stanowisko w imieniu Polski opublikował premier Mateusz Morawiecki. Jego oświadczenia miało być konsultowane właśnie z prezydentem Dudą.

Źródło: Twitter, wMeritum.pl, wp.pl