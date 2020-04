Nie byliśmy i nie jesteśmy po to, żeby być lubiani przez polityków czy prezesów partii – czytamy w oświadczeniu TVN. Stacja odpowiedziała w ten sposób na oskarżenia „Wiadomości” TVP. Ze stanowiskiem redakcji nie zgadza się Dominik Tarczyński. Eurodeputowany PiS podzielił się z internautami historią ze swojej odwołanej wizyty w TVN.

Od poniedziałku do czwartku w „Wiadomościach” TVP pojawiło się aż pięć materiałów krytykujących pracę dziennikarzy TVN. W końcu komercyjna stacja odniosła się do oskarżeń o stronniczość. Pod koniec piątkowego wydania „Faktów” prowadzący Grzegorz Kajdanowicz zwrócił się do widzów z oświadczeniem.

TVN odpowiada na materiały publicznego nadawcy: Nie jesteśmy po to, żeby być lubiani przez polityków

– Naszą misją i naszym zadaniem jest informowanie o istotnych sprawach, bez względu na to, kto jest u władzy i jaką opcję reprezentują bohaterowie naszych materiałów – podkreślił dziennikarz. Kajdanowicz zaznaczył, że takie działanie stanowi istotę prawdziwego dziennikarstwa i wolności mediów.

– Nie byliśmy i nie jesteśmy po to, żeby być lubiani przez polityków czy prezesów partii. W przeciwieństwie do telewizji państwowej jesteśmy niezależni, w tym także finansowo. Naszym właścicielem jest notowana na nowojorskiej giełdzie amerykańska firma Discovery, która chroni wolność słowa jako fundamentalną wartość – dodał dziennikarz TVN.

Kajdanowicz tłumaczył, że zadaniem dziennikarza jest praca na rzecz widzów, a nie konkretnej formacji politycznej. W jego opinii to właśnie widzowie codziennie oceniają pracę zespołu „Faktów” TVN.

Dominik Tarczyński odpowiada na oświadczenie TVN: „Niezależni?”

Z oświadczeniem stacji polemizuje jednak Dominik Tarczyński. Eurodeputowany sugeruje, że TVN odwołał jego udział w programie, z powodu pretensji polityka Platformy Obywatelskiej.

„Siedem razy dostawałem od Was zaproszenie do „Faktów po Faktach”. Zgodziłem się. Gdy drugi gość (z PO) dowiadywał się, że ma wziąć udział w debacie ze mną, życzył sobie zmiany przedstawiciela PiS” – przekonuje Tarczyński. „Wykonaliście polecenie PO. Odwołaliście mnie” – podkreślił.

Tarczyński przekonuje, że jego słowa może potwierdzić Beata Mazurek.

