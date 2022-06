Gałka lodów za 8 złotych? Coś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, dziś staje się rzeczywistością. Jak informuje serwis wSzczecinie.pl, właśnie tyle w niektórych miejscach nad Bałtykiem trzeba zapłacić. I nie ma co się łudzić – lepiej nie będzie.

Turyści wyjeżdżający w tym roku na wakacje mogą przeżyć niemałe zaskoczenie. Tzw. „paragony grozy” prezentowane w mediach społecznościowych wskazują na to, że ceny znacząco poszybowały w górę. Głośno jest między innymi o cenach ryb nad Bałtykiem, ale okazuje się, że niezwykle drogie mogą być również dodatki.

To oczywiście efekt szalejącej w Polsce inflacji. Ceny w branży turystycznej poszły w górę już po pandemii COVID-19, a kilkunastoprocentowa inflacja sprawia, że jest jeszcze drożej. I nie ma co się łudzić – w najbliższym czasie trudno liczyć na poprawę.

Serwis wSzczecinie.pl otrzymał od jednego z czytelników paragon, na którym widać, że za gałkę lodów w Międzyzdrojach zapłacił aż 8 złotych. „Ceny z kosmosu. Mama, tata, dwójka dzieci. Każdy po dwie gałki i mamy 64 złote. Kogo na to stać?” – pytał.

Anita Gałek, ekspertka do spraw handlu i trener biznesu w rozmowie ze szczecińskim serwisem radzi, by szukać miejsc, które są mniej oblegane. Tam można liczyć na nieco niższe ceny. „Polskie morze w tym sezonie będzie bardzo drogie. Średni wzrost cen to 15 procent. To wypadkowa wzrostu cen surowców, inflacji, ale i galopującego wzrostu kosztów pracowniczych. Osobiście jestem przerażona „paragonami grozy”, ale moja rada dla klientów jest też taka, by szukać kawiarni i restauracji mniej obleganych” – mówiła.

