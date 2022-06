Serwis Plotek.pl, powołując się na dane Agencji Koncertowej Luxart, która szczyci się transparentnością w kwestii cenników, informuje o gażach wokalistów disco polo. Za koncert gwiazd, takich jak Zenon Martyniuk czy zespół Boys, trzeba zapłacić niemało. Ale to nie oni kasują najwiecej.

Jak podaje Plotek, za koncert Zenka Martyniuka trzeba zapłacić od 25 do 30 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że jest to podstawowa gaża, w którą nie wlicza się transport, sprzęt, zakwaterowanie i podatki. A to w sumie może dać nawet dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych. Organizatorzy muszą więc się naprawdę postarać.

Również inne gwiazdy disco polo mocno się cenią. Za występ Marcina Millera i zespołu Boys trzeba zapłacić około 30 tysięcy złotych. Nieco tańszy jest występ Bayer Full – Sławomir Świerzyński kasuje 20 do 25 tysięcy złotych. A nie od dziś wiadomo, że wokaliści disco polo potrafią zagrać w weekendy więcej niż jeden koncert danego dnia.

Jak się okazuje, liderem w kwestii zarobków za koncert jest Sławomir Zapała. Zdobył on ogromną popularność głównie swoim hitem „Miłość w Zakopanem”. Sławomir za jeden koncert zgarnia ponad 30 tysięcy złotych.

Źr.: Plotek.pl