Wielu było zaskoczonych, gdy czytało listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Znalazł się na niej bowiem Ben Lederman. Kim jest ten piłkarz?

W kadrze na najbliższe mecze reprezentacji Polski zabrakło m.in. Kamila Glika oraz Grzegorza Krychowiaka, czyli dwóch najbardziej doświadczonych graczy, którzy jeszcze niedawno występowali podczas mundialu w Katarze.

W miejsce Krychowiaka w kadrze znalazł się natomiast… Ben Lederman, czyli 22-letni pomocnik występujący w Rakowie Częstochowa. Znają go z pewnością kibice, którzy regularnie oglądają polską ekstraklasę, jednak dla pozostałych jego postać może być zagadkowa.

Interesujący jest fakt, iż Ben Lederman przyszedł na świat… w Los Angeles. Jego korzenie są jednak bardzo zawiłe, ale mimo to uprawniają go do gry w biało-czerwonych barwach.

Ben Lederman powołany do kadry narodowej

Lederman przedstawiany jest jako polski piłkarz amerykańsko-izraelskiego pochodzenia. Zawodnik posiada bowiem polski, amerykański i izraelski paszport, ponieważ jego babcia od strony mamy była Polką. Do naszej ligi trafił w 2020 roku. Wcześniej występował w zespole Hakoah Amidar Ramat Gan w Izraelu.

– Moja babcia od strony mamy była Polką. Wyjechała z kraju w trakcie drugiej wojny światowej. Mama też ma polskie dokumenty. Nie było więc problemu z uzyskaniem przeze mnie polskiego paszportu. Mam go już chyba od 2016 lub 2017 roku – mówił zawodnik w rozmowie z „Faktem”.

Ciekawostką jest fakt, iż w czasach juniorskich Lederman występował w młodzieżowych zespołach FC Barcelony, do której trafił w 2011 roku. Następnie, od 2018 roku występował w juniorskich drużynach belgijskiego KAA Gent.

Już po przenosinach do Rakowa Częstochowa Lederman zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 21. – Uznałem, że to najlepsza możliwa decyzja. Za jakiś czas zobaczymy czy miałem rację. Tak jednak czuję. Uważam, że inaczej nie mogłem postąpić. Chcę reprezentować Polskę z dumą – mówił wówczas. Teraz pora na kolejny krok w piłkarskiej karierze, czyli debiut w seniorskiej drużynie narodowej.

