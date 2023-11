OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne to dla niektórych kierowców za mało. Na szczęście istnieją dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, które rozszerzają zakres ochrony pojazdu. Dlaczego warto się na nie zdecydować? Już wyjaśniamy!

Pakiet OC od LINK4

LINK4 oferuje swoim klientom dodatkowe ubezpieczenia do polisy OC. Decydując się na zakup Pakietu OC zyskasz również Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Dzięki temu możesz liczyć na naprawę samochodu na miejscu wypadku, holowanie po wypadku do 100 km, a także uruchomienie silnika w przypadku rozładowania akumulatora. Co więcej, LINK4 zapewnia wsparcie w wymianie uszkodzonego koła na miejscu zdarzenia, a gdy zachodzi konieczność, holowanie do wybranego przez Ciebie warsztatu. Na Twój wniosek w LINK4 możesz otrzymać także Zieloną Kartę – dokument niezbędny w podróży samochodem do takich krajów jak Turcja, Ukraina, Maroko czy Iran.

Pakiet OC i AC – dodatkowa ochrona pojazdu

Zarówno właściciele nowych aut, jak i kierowcy nieco starszych pojazdów mogą zdecydować się na zakup pakietu ubezpieczeń OC i AC. To opcja korzystna pod względem finansowym, bowiem kupno OC i AC w pakiecie pozwala sporo zaoszczędzić, a przy tym zapewnia szerszą ochronę pojazdu.

Autocasco to polisa, dzięki której możesz otrzymać odszkodowanie za szkody parkingowe, uszkodzenia samochodu powstałe w ruchu drogowym, zdarzenia wywołane działaniem osób trzecich bądź sił natury. AC w LINK4 obejmuje także bagaż podręczny oraz foteliki samochodowe. Na Twój wniosek możesz również ubezpieczyć wyposażenie dodatkowe.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

W trosce o bezpieczeństwo kierowcy i osób podróżujących wraz z nim samochodem warto rozważyć zakup ubezpieczenia NNW. Obejmuje ono życie i zdrowie osób ubezpieczonych. Dlatego też w ramach tej polisy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie Szyby24 oraz Kluczyki Plus

Przezorny kierowca wie, że w czasie podróży samochodem może dojść do wielu niespodziewanych sytuacji. Wykupując ubezpieczenie Szyby24 w LINK4, nie będziesz musiał martwić się naprawą bądź wymianą szyby w swoim aucie. Ochrona obejmuje szkodę powstałą w wyniku zderzenia auta z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami, działaniami osób trzecich, pożaru, wybuchu lub nagłego działania czynnika termicznego czy chemicznego, zatopienia samochodu czy nagłego działania sił przyrody.

Wymiana lub naprawa szyby przeprowadzona jest błyskawicznie w profesjonalnych warsztatach współpracujących z LINK4. W sytuacji, gdy nie można natychmiast usunąć szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty parkingu do 48 godzin.

Padłeś ofiarą kradzieży dowodu rejestracyjnego, kluczyków czy tablic? A może doszło do zaginięcia dowodu? To częste bolączki wielu kierowców. Jednak właśnie te przedmioty i zdarzenia obejmuje Ubezpieczenie Kluczyki Plus. Z tym rozszerzeniem do polisy OC lub OC+AC otrzymasz dodatkową wypłatę świadczenia w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.

Warto rozszerzyć swoją polisę OC o ubezpieczenia dodatkowe. Skorzystaj z bezpłatnego Kalkulatora OC na stronie LINK4. Dzięki niemu dowiesz się, ile kosztuje polisa OC. Jej zakup sfinalizujesz bez wychodzenia z domu – możesz zawrzeć ją telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 444 44 44. Wolisz inny sposób? Możesz także umówić się z agentem współpracującym z LINK4. Sam zdecyduj, która forma kontaktu najbardziej Ci odpowiada!

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.

Materiał zewnętrzny