Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę stwierdzająca, że 10 maja nie było możliwości głosowania na kandydatów. Teraz Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma 14 dni na ponowne zarządzenie wyborów.

Ostatecznie 10 maja nie odbyły się w Polsce zaplanowane wybory prezydenckie. Ich nowa data nie jest póki co znana. W niedzielę wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę, w której pojawiła się informacja, że „w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku brak było możliwości głosowania na kandydatów”.

Uchwała PKW interpretuje niedzielą sytuację jako analogiczną do tej, w której w wyborach nie ma kandydatów. Komisja stwierdziła, że fakt ten jest „równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 ust. 3 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów”.

Teraz Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma 14 dni na ponowne zarządzenie wyborów. Czy to oznacza ogłoszenie wyborów od początku dla wszystkich kandydatów? Szef PKW Sylwester Marciniak stwierdził, że „w tej chwili trudno to przesądzać”. „To jest kwestia władzy ustawodawczej, jak określić zasady nowych wyborów, dlatego że trzeba zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu obowiązuje art. 102 z ustawy covidowej, który pozbawiał pewnych kompetencji Państwową Komisję Wyborczą m.in. w zakresie ustalania i druku kart do głosowania” – powiedział.

Źr.: Radio ZET, TVP Info