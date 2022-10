Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w rankingu THE WUR notowany był po raz pierwszy i od razu sklasyfikowany w grupie 351-400 najlepszych uczelni świata. To najwyższa nota polskiej uczelni w tegorocznym rankingu – podano w komunikacie uczelni.

THE WUR (Times Higher Education World Universities Rankings) to jeden z największych światowych rankingów klasyfikujących uczelnie wyższe. W tym roku w zestawieniu znalazło się blisko 1800 uczelni, w tym 32 z Polski.

Służby prasowe uczelni poinformowały w komunikacie, że Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w rankingu THE WUR notowany był po raz pierwszy i od razu sklasyfikowany w grupie 351-400 najlepszych uczelni świata. To najwyższa nota polskiej uczelni w tegorocznym rankingu.

Jak podano, na wynik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wpłynęła przede wszystkim ocena publikacji – cytowań. W tej kategorii uplasował się na 165 miejscu na świecie, 247 pozycję zajmując w kategorii warunków kształcenia.

Poza cytowaniami i dydaktyką kryteria wpływające na ocenę w tym rankingu to transfer wiedzy i umiędzynarodowienie.

„Najwyższa ocena w Polsce to fantastyczna wiadomość. Cieszę się, że obiektywna, międzynarodowa ocena potwierdza słuszność obranego przez nas kierunku – doskonałość w dydaktyce – o to zabiegamy” – powiedział cytowany w komunikacie rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.

Dodał, że szczególnie ważne jest dla niego wysokie miejsce w ocenie dydaktyki i przypomniał o pojawiających się coraz częściej w środowisku akademickim głosach o konieczności szeroko zakrojonej dyskusji odnośnie kryteriów oceny uczelni w Polsce.

„Oksford czy Harvard zawsze będą w czołówce. Do takiej doskonałości chcielibyśmy dążyć, ale warto pomyśleć, jak uwspólnić zasady oceny, byśmy, poprawiając nasze funkcjonowanie, poprawiali jednocześnie pozycję w krajowych i zagranicznych rankingach. Polska nauka może na tym jedynie zyskać” – podkreśla prof. Ponikowski, który jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców świata.

THE WUR przyjmuje pięć składników oceny, odpowiednio podzielonych procentowo. Po 30 proc. otrzymują najważniejsze z nich: jakość nauczania i środowisko dydaktyczne, jakość badań i cytowania (wpływ badawczy). Tworzący ranking pozyskują dane z kilku źródeł – poza wypełnianymi przez uczelnię ankietami są to także baza bibliograficzna Scopus (publikacje i cytowania) i badanie reputacji uczelni przeprowadzane przez Times Higher Education wśród naukowców z całego świata.(PAP)

Autor: Roman Skiba