Utworzenie polsko-ukraińskiego klastra akademickiego w zakresie sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa cyfrowego jest głównym celem porozumienia intencyjnego podpisanego pomiędzy Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) a Asocjacją Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy (ARWUTU).

Porozumienie podpisane zostało w Lublinie podczas zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Ukrainian Talent Foundation i Miasto Lublin konferencji „INCUBATING FREEDOM – Post War Innovative Transformation of Ukraine”.

„Uczelnie Polski i Ukrainy mają znakomite tradycje współpracy, ale sytuacja po 24 lutego, wywołana brutalną agresją rosyjską wymaga od nas nowych form współdziałania, w najbardziej aktualnych obszarach” – powiedział podczas podpisywania porozumienia prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Politechniki Śląskiej, cytowany w prasowym komunikacie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Rozwój badań w obszarze Artificial Intelligence i Cyber Security – czytamy w prasowym komunikacie – jest kluczowy już dzisiaj i będzie też istotny w procesie powojennej innowacyjnej transformacji ukraińskiej gospodarki, realizowanej z silnym zaangażowaniem partnerów z Polski. By sprostać tym wyzwaniom konieczna jest bliska współpraca uczelni Polski i Ukrainy, zwłaszcza technicznych.

„Zrobimy wszystko, by do wyzwań w zakresach Artificial Intelligence i Cyber Security stawać razem z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, nie tylko dlatego, że mierzą się obecnie z wojenną agresją, ale także by skorzystać z ich ogromnego potencjału i doświadczenia” – mówi prof. Teofil Jesionowski, przewodniczący KRPUT, rektor Politechniki Poznańskiej.

Prof. Mykhailo Zgurowsky, przewodniczący ARWUTU, rektor Politechniki Kijowskiej „KPI” podkreśla znaczenie zacieśniania współpracy. „Dla nikogo nie jest tajemnicą, że od lat mamy znakomite relacje z polskimi uczelniami technicznymi. Dzięki temu robimy kolejny krok naprzód w obszarach wirtualnego świata. Definiujemy potrzeby społeczne, przygotowujemy rozwiązania i przekazujemy do wdrożenia, by tworzyć lepszy, bezpieczniejszy świat” – dodał prof. Zgurowsky, cytowany w komunikacie.

KRPUT to dobrowolne stowarzyszenie trzydziestu trzech polskich uczelni prowadzących kierunki inżynierskie. Łącznie w uczelniach zrzeszonych w KRPUT studiuje ponad 300 000 studentów i prawie 8000 doktorantów, zatrudnionych jest 28 000 nauczycieli akademickich.

Ukraińska ARWUTU powstała w czerwcu 1999 roku i zrzesza ponad 50 uczelni technicznych i akademii ze wszystkich obwodów Ukrainy.

Podczas „INCUBATING FREEDOM – Post War Innovative Transformation of Ukraine” zainaugurowano również program „PERSPEKTYWY ACADEMY”, którego celem jest wyposażenie w umiejętności informatyczne co najmniej 30 tys. kobiet, uchodźczyń z Ukrainy, które schroniły się przed wojną w Polsce.

