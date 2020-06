W sobotę zmarł uczestnik popularnego programu emitowanego na stacji TTV pt. „Dżentelmeni i wieśniacy”. Jak wynika z ustaleń „Super Expressu”, zmarły to Jarosław K., rybak z miejscowości Mrzeżyno. Wiele wskazuje na to, że mężczyzna mógł popełnić samobójstwo.

Jarosław K. w programie „Dżentelmeni i wieśniacy” na antenie TTV pojawił się już jakiś czas temu. Zamienił się wówczas rolą z warszawskim biznesmenem Przemkiem. Sąsiedzi Jarosława mówili, że udział w programie pozytywnie na niego wpłynął i pozwolił mu poradzić sobie z osobistymi trudnościami.

W sobotę rano doszło do tragedii. Jak informuje policja, w miejscowości Mrzeżyno w województwie zachodniopomorskim doszło do wypadku, w którym mężczyzna wjechał samochodem do kanału portowego i nie zdołał samodzielnie wydostać się z pojazdu. „Super Express” poinformował, że mężczyzną tym był uczestnik programu „Dżentelmeni i wieśniacy”.

Ratownikom udało się odnaleźć mężczyznę, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Wiele wskazuje na to, że Jarosław K. chciał popełnić samobójstwo. „Super Express” donosi, że mężczyzna miał na rękach kajdanki i celowo wjechał do kanału.

Źr.: Super Express