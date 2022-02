Marcin Najman podzielił się w sieci pomysłem, który wprawia w osłupienie. Były bokser podjął temat napięcia ukraińsko-rosyjskiego. W tym kontekście zastanawiał się, co zrobiłby marszałek Józef Piłsudski. Jaką ma odpowiedź? Uderzenie prewencyjne na Rosję.

Cały świat w napięciu śledzi rozwój sytuacji na linii Kijów-Moskwa. Sytuację zna również Marcin Najman. Były bokser nie raz potwierdzał, że nie boi się zabierania głosu ws. polityki krajowej. Tym razem postanowił jednak podzielić się swoją oceną o charakterze międzynarodowym.

– Wszyscy zastanawiają się obecnie, czy Rosja zaatakuje Ukrainę – rozpoczyna swój wywód. Przypomina również, że w związku z zaognieniem sytuacji do Polski przybędą dodatkowe siły amerykańskiej armii. W pewnym momencie pokusił się jednak o głębszą analizę.

Najman o ataku: Uderzenie prewencyjne na Rosję

– A co w takiej sytuacji zrobiłby Józef Piłsudski? Wedle mojej oceny, rozpocząłby tajne rokowania między Ukrainą, Gruzją i Czeczenią i przed atakiem rosyjskim zrobiliby uderzenie prewencyjne na Rosję – podkreślił.

W opinii byłego boksera taki manewr taktyczny mógłby pogrążyć Władimira Putina. Co więcej, Najman przekonuje, że przyciśnięta do ściany Rosja musiałaby podjąć rokowania i w ich wyniku zawrzeć trwały pokój.

– Kiedyś takie prewencyjne uderzenie, w 33. albo 32. roku Józef Piłsudski proponował Wielkiej Brytanii i Francji na Niemcy, ponieważ one już wtedy łamały traktaty wersalskie, zbroiły się, ćwiczyły na poligonach rosyjskich. Nie miały do tego prawa, a to robiły – podkreślił.

– Gdyby posłuchano Piłsudskiego, nie byłoby II wojny światowej – podsumował.

Jak się łatwo domyślić nagranie byłego boksera spowodowało falę prześmiewczych komentarzy.

Uderzenie prewencyjne na Rosję ku chwale Piłsudskiego ❤️ pic.twitter.com/KGegSk7PrW — Klaudiusz Pisarek (@djpisar) February 2, 2022

Skład Polska Ukraina Gruzja i Czeczenia sieje postrach na całym świecie 😂😂 on jest jedyny. Z całym szacunkiem ale uderzenie opisywanej koalicji miałoby podobną siłę do jego uderzenia na ringu. — Specter-×× (@specterKr) February 2, 2022

Jemu rodzina powinna internet wyłączyć by wstydu zaoszczędzić. — Marcin Miksza Borys (@marcin_borys) February 2, 2022

Najlepsze że on by to zrobił w składzie Polska Ukraina Gruzja Czeczenia 😂 — Exen 🇵🇱 (@Exen) February 2, 2022

Czyli to jest ten cały Bartosiak, tak? https://t.co/vGb63o4FlS — Konsul Geoffrey (@konsul_geoffrey) February 3, 2022

Najman odniósł się do sytuacji w… kolejnym filmie.