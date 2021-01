Wstrząsające sceny zarejestrowały kamery CCTV we wsi Novotroitskoye w rosyjskiej republice Baszkirii. Na udostępnionym w sieci materiale widać, jak lokalny rolnik udusił wilka gołymi rękami. Dziki drapieżnik wdarł się do gospodarstwa, a zaskoczony mężczyzna nie zdążył nawet sięgnąć po broń palną.

Dzikie zwierzę wdarło się do gospodarstwa rolnika, gdzie zabiło dwa psy i zaczęło atakować konia. Wtedy zagrożenie dostrzegł mężczyzna, który postanowił stawić czoła agresorowi. Wszystko rozgrywało się tak szybko, że mężczyzna nie zdążył nawet sięgnąć po broń. Na nagraniu widać, jak szamocze się ze zwierzęciem w śniegu. Zdołał jednak wyjść z tego starcia zwycięsko, bo udusił wilka gołymi rękami.

„Rolnik nie zdążył podnieść karabinu i przystąpił do walki ze zwierzęciem na gołe ręce” – powiedział jeden z cytowanych przez „The Sun” lokalnych reporterów.

Mężczyzna, który udusił wilka sam również odniósł poważne obrażenia. Na zdjęciu, na którym pozuje z zabitym drapieżnikiem widać liczne pogryzienia i rany. Wiadomo, że przeszedł już badania mające stwierdzić ewentualne zarażenie wścieklizną.

Odpowiednie służby starają się wyjaśnić, co skłoniła zwierzę do ataku na gospodarstwo. „Wkrótce powinniśmy poznać dokładną przyczynę” – powiedziała Galina Dziuba, szef regionalnego oddziału weterynarii. „Czy to się stało, ponieważ wilkowi brakowało jedzenia lub był chory?” – zastanawia się kobieta.

Lokalni mieszkańcy wskazują jednak inne przyczyny. „Lasy są niszczone i palone, więc wilki tracą swoją zwykłą zdobycz” – mówi jeden z nich. „To całkowicie wina człowieka. To tak, jakby wilki zostały bez dachu nad głową, dlatego właśnie wychodzą z dziczy” – dodaje.

Źr. YouTube; Polsat News