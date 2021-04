Sprawcy najprawdopodobniej koparką staranowali sklep Tesco w Mościskach pod Warszawą. Celem złodziei stał się umieszczony tam bankomat, który ukradli z całą zawartością. Przy okazji bardzo poważnie uszkodzili drzwi wejściowe do sklepu. O sprawie informuje Polsat News.

Nieustaleni sprawcy koparką staranowali sklep i wyrwali bankomat znajdujący się przy wejściu do budynku. Podczas włamania uszkodzili hol sklepu i spowodowali znaczne zniszczenia elewacji budynku.

To nie wszystko, bo jak informuje Polsat News, przed sklepem znaleziono pozostałości materiałów pirotechnicznych, co świadczy, że mogło dojść do wybuchu. Co więcej, na pobliskich trawnikach znaleziono fragmenty zniszczonego urządzenia.

Do zdarzenia najprawdopodobniej doszło nad ranem. Sprawą cały czas zajmuje się policja, ale nie udziela na razie zbyt wielu informacji o napadzie. Nie wiadomo, czy w zdarzeniu ktoś ucierpiał, ani jaką ilość gotówki udało się ukraść sprawcom.

Nie pierwszy napad na bankomat w ostatnim czasie

To nie pierwsza taka sytuacja. W lutym bieżącego roku w miejscowości Bierutów nastąpił wybuch w banku. Jak się okazało, dwóch sprawców dokonało włamania do bankomatu. Sprawcy poprzez wysadzenie bankomatu dokonali kradzieży 4 kasetek z całą zawartością. Radio RMF FM informuje, że w środku mogło być nawet 200 tys. zł.

Podobna sytuacja miała miejsce również w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Tam bankomat zniszczono w skutek wybuchu. Sytuacja mogła być groźna, bo wybuchł także niewielki pożar, który ugasili strażacy. Z budynku przy ul. Kościelnej, w którym zainstalowany był gotówkomat, ewakuowano jedną osobę.

