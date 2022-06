Czy Ukraińcy odniosą największy sukces od początku wojny z Rosją? Niektóre źródła właśnie to zwiastują. Tamtejsza armia ma być bowiem blisko odbicia dwóch ważnych miast.

Skąd taki optymizm? Chodzi o wypowiedź mera miasta Melitopol, Iwana Fiodorowa. Jego zdaniem miasto, którym zarządza, a które zostało zajęte przez Rosjan, już niebawem zostanie wyzwolone. Fiodorow powołuje się przy tym na postępy ukraińskich Sił Zbrojnych w tym rejonie.

Mer Melitopola uważa, że podobnie sytuacja będzie miała się w przypadku Chersonia. Tam, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ, ukraińska armia dokonuje znaczących postępów i poważnie przymierza się do odbicia miasta. Fiodorow uważa, że ten atak również się powiedzie.

– Siły Zbrojne Ukrainy poczyniły znaczne postępy i są już na granicach Chersoniu. Jestem pewien, że w niedalekiej przyszłości, w nadchodzących tygodniach, miasto Chersoń zostanie wyzwolone przez nasze bohaterskie wojsko. Podobnie sytuacja wyglądał z Melitopolem – powiedział Fiodorow w wideo, które zostało opublikowane 19 czerwca.

Fiodorow przyznaje, że w ostatnich dniach ukraińskie wojsko przesunęło linię frontu z Zaporoża w kierunku Melitopola o ponad 10 kilometrów. Warto jednocześnie pamiętać, że zarówno Melitopol, jak i Chersoń znajdują się pod rosyjską okupacją w zasadzie od początku trwania wojny.

W Chersoniu, jak donoszą zagraniczni eksperci, dochodzi do ataków partyzanckich na rosyjskich żołnierzy. Pisał o tym na Twitterze analityk Dmitri Alpertovitch. – Wydaje się, że w Chersoniu nasilają się ataki partyzanckie. Podobno 3 rosyjskich żołnierzy zostało zastrzelonych karabinem maszynowym podczas jedzenia w restauracji. 2 zabitych i jeden ranny – poinformował.

Partisan attacks appear to be picking up in Kherson.



Reportedly 3 Russian soldiers were shot with a machine while eating in a restaurant. 2 dead and one wounded