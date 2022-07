Ukraiński premier Denys Shmyhal podczas konferencji „Ramy mądrego i zrównoważonego procesu odbudowy Ukrainy” przedstawił propozycję powojennej odbudowy Ukrainy. Za rejon Doniecka odpowiedzialna miałaby być Polska wraz z Włochami.

– Międzynarodowi partnerzy będą mieli możliwość wykazania się swoim doświadczeniem i wiedzą, jak budować nowe otoczenie w zniszczonych i uszkodzonych miastach i wsiach – napisano w komunikacie, który trafił do mediów po konferencji z udziałem ukraińskiego premiera.

Z mapy, którą przedstawił Shmyhal wynika, że Polsce przypadł bardzo trudny region. Pomagać mieliby nam Włosi. – Premier Ukrainy Denys Szmyhal przedstawił mapę odbudowy Ukrainy. Polska miałaby brać udział w odbudowie regionu Doniecka – czytamy na profilu WarNews w serwisie Twitter.

– Plan odbudowy, który premier Shmyhal przedstawił na konferencji w szwajcarskim Lugano, będzie podzielony na trzy główne filary. Po pierwsze to błyskawiczna odbudowa obiektów i infrastruktury niezbędnej do życia. Po drugie możliwie pilna odbudowa szpitali, szkół i budowa tymczasowych budynków mieszkalnych. Trzeci etap to plan transformacji kraju w długim terminie – podaje z kolei wprost.pl (KLIK).

Informacja odbiła się szerokim echem w przestrzeni publicznej. Pojawiło się rzecz jasna sporo komentarzy. Jeden z nich zamieścił na Twitterze dziennikarz Michał Nowak, który zwrócił uwagę na istotną kwestię. Przypomniał bowiem, że część obrębu donieckiego znajduje się przecież pod kontrolą wojsk Putina. – Szkoda, że Polska ma brać udział w odbudowie obszaru, którego Ukraińcy w znacznej części nie kontrolują – napisał Nowak.