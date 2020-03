Ukraina podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich granic państwa, również tej z Polską. Jak informuje radio RMF FM, ukraińskie władze już podjęły ogólną decyzję w tej sprawie. Wkrótce poinformują o szczegółach.

Jak informuje radio RMF FM, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj ukraiński rząd przyjmie odpowiednie dokumenty wprowadzające w życie zamknięcie granic. Rząd określi w nich termin, w którym Ukraina zamknie granice i na jak długo. Rozgłośnia podkreśla, że decyzja w tej sprawie może wejść w życie jeszcze dzisiaj późnym wieczorem.

„My przesłaliśmy już rządowi propozycje konkretnych rozwiązań.” – powiedział w rozmowie z RMF FM rzecznik ukraińskiej służby granicznej Andrij Demczenko. „Chodzi o wszystkie przejścia na ukraińskiej granicy, w tym na odcinku z Polską.” – podkreślił.

Wcześniej Ukraina wprowadziła co najmniej 3-tygodniową kwarantannę. Władze zarządziły zamknięcie szkół i uczelni. Ponadto zakazano organizacji wszystkich imprez, w których udział wzięłoby co najmniej 200 osób. Jak dotąd, na Ukrainie potwierdzono jeden przypadek zarażenia koronawirusem. Jest to osoba, która wróciła z Włoch.

