Ukraińskie media podają, że tamtejsza armia rozpoczęła działania kontrofensywne! Wojsko miało przełamać pierwszą linię rosyjskiej obrony.

Serwis „KyivPost” opublikował informację, zgodnie z którą ukraińska armia miała przejść do działań kontrofensywnych. To przełom, ponieważ dotąd kontra ukraińskiej armii była jedynie zapowiadana, jednak do tej pory się nie zmaterializowała.

„Kyiv Post” informuje, że Ukraińcy przedarli się przez pierwszą linię rosyjskiej obrony w rejonie Chersonia, czyli terytorium, które w zasadzie od pierwszych tygodni wojny jest okupowane przez putinowską armię. – Większość kluczowych mostów została zlikwidowana, utrudniając Rosjanom dostawę ciężkiej broni do tymczasowo okupowanego regionu – napisano na profilu „Kyiv Post” w serwisie społecznościowym Twitter.

BREAKING: The counteroffensive on the ground begins. The #Ukrainian Army have broken through the first line of #Russia's defense in #Kherson.



Most of the key bridges are rendered defunct, obstructing the supply of heavy #Russian weapons to the temporarily occupied region of 🇺🇦