Ukraińcy szykują się na coś groźnego ze strony Białorusi. Wskazuje na to nagranie, które w sieci opublikował dziennikarz Tadeusz Giczan.

Dziennikarz Tadeusz Giczan zamieścił na Twitterze film, który został zarejestrowany przez białoruskich pograniczników. Widać na nim działania ukraińskich służb tuż przy granicy ze swoim zaprzyjaźnionym z Rosją sąsiadem. Ruchy Ukraińców są jednoznaczne.

Giczan przyznaje, że Ukraińcy zaminowują przejazdy drogowe, a także kolejowe. – Armia ukraińska zaczęła podkładać miny na granicy z Białorusią, w tym główne przejazdy drogowe i kolejowe. Wideo ze strony białoruskiej – pisze dziennikarz na swoim profilu społecznościowym.

The Ukrainian army began planting mines on the border with Belarus, including major road and railway crossings. Video from the Belarusian side: pic.twitter.com/NZbzoSHgZi