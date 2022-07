Ukraińcy odzyskali kontrolę nad Wyspą Węży. Niedługo później wykonali symboliczny gest, który z pewnością jest upokarzający dla Rosjan.

Ukraińska armia odbiła Wyspę Węży. Rosjanie zajęli ją na samym początku wojny biorąc w niewolę strzegących jej żołnierzy. Teraz ten obszar ponownie wrócił we władanie Ukrainy. – Przeprowadzono kolejny etap operacji wojskowej obejmującej ataki z użyciem rakiet i artylerii na Wyspę Węży, w efekcie czego przeciwnik pospiesznie ewakuował resztki garnizonu dwoma szybkimi kutrami – napisano w oficjalnym komunikacie.

Informacje podane przez Ukrainę potwierdza amerykański Departament Stanu. – Jeden z wysokich rangą urzędników stwierdził, że Ukraińcy bardzo skutecznie wywarli presje na siły Władimira Putina, nie pozostawiając im wyjścia. Do ataku użyto rakiet Harpoon, które okazały się bardzo skuteczne. Jak podaje Pentagon, odbicie wyspy ułatwi obronę Odessy przed armią Putina – podaje serwis o2.pl.

Teraz, już po odbiciu wyspy, Ukraińcy postanowili pokazać, że na stałe się na niej zadomowili. Dodatkowo upokorzyli Rosjan wywieszając swoją narodową flagę, która od teraz dumnie powiewa na wietrze.

– Terytorium wyspy wróciło pod ukraińską jurysdykcję – poinformowała Natalia Humeniuk, rzeczniczka prasowa sił obrony południa.

⚡️Ukrainian flag raised on Snake Island.



According to Captain Natalia Humeniuk, a spokesperson for the joint southern command of Ukraine’s Armed Forces, Snake Island has officially returned under the Ukrainian flag.