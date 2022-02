Ukraińskie MON wzywa rosyjskich żołnierzy do złożenia broni. Przedstawiciele resortu wskazali, co się stanie jeżeli tego nie zrobią.

Na Ukrainie cały czas trwają walki. Rosyjska ofensywa cały czas przybiera na sile, a ukraińskie miasta znajdują się pod ostrzałem. W poniedziałkowy wieczór na przedmieścia Kijowa spadła rakieta Iskander, a tego samego pociski uderzyły też w budynki cywilne w Charkowie.

Obie strony spotkały się dziś wprawdzie podczas negocjacji, jednak wydaje się, że droga do porozumienia, o ile to w ogóle nastąpi, jest bardzo długa. W tym samym czasie ukraiński MON wydaje oficjalne komunikaty. Jeden z nich został skierowany do rosyjskich żołnierzy.

Przedstawiciele ukraińskiego resortu obrony wystosowali w stronę rosyjskiego wojska jasny komunikat. Wezwali w nim żołnierzy Władimira Putina, aby ci złożyli broń. W przeciwnym razie ich los – zdaniem Ukraińców – może być marny.

– MON Ukrainy wzywa rosyjskich żołnierzy do złożenia broni. Jeśli to zrobią, zostaną objęci amnestią. W przeciwnym wypadku „nie będzie litości” – napisał na Twitterze bloger, Łukasz Bok.

