Władze lokalne w Kraju Krasnodarskim doniosły, że ukraińskie drony przeprowadziły atak na miasto Noworosyjsk, gdzie zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Atak miał być wymierzony w strategiczne instalacje Floty Czarnomorskiej.

Gubernator regionu, Wieniamin Kondratiew, przekazał przez Telegram, że fragmenty dronów doprowadziły do uszkodzenia siedmiu budynków — w tym hotelu „Noworosyjsk” — oraz pożaru jednego z obiektów. Zniszczeniu uległo 20 pojazdów, w tym trzy spłonęły całkowicie. W mieście wprowadzono stan wyjątkowy.

Atak na Noworysyjsk

Noworosyjsk pełni rolę kluczowej bazy dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej nad Morzem Czarnym. Po rozpoczęciu działań wojennych Ukraina skierowała intensyfikację ataków na infrastrukturę morską i portową Rosji.

W 2022 roku wiele jednostek Floty Czarnomorskiej przeniesiono z Sewastopola na Krymie w obawie przed ukraińskimi uderzeniami — także dronowymi i rakietowymi. Mimo tych przesunięć, port w Noworosyjsku stał się nowym celem działań ofensywnych — zwłaszcza, że obsługuje terminal naftowy i stanowi ważne zaplecze logistyczne.

Ukraińskie kanały na Telegramie przyznają, że celem ataku był właśnie port w Noworosyjsku. Zaznaczają jednak, że część uszkodzeń w mieście powstała w wyniku obrony rosyjskiej i eksplozji fragmentów dronów. Kreml odniósł się do incydentu z obawą — media zwracają uwagę, że takie ataki mogą osłabiać morale i naruszać poczucie bezpieczeństwa w regionie.

