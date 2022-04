Wojsko ukraińskie zestrzeliło taktyczny rosyjski bombowiec Su-34. Do całego zdarzenia doszło w obwodzie charkowskim, w pobliżu miasta Bałaklija, które okupowane jest przez siły rosyjskie. Nagrania trafiły już do sieci.

Rosną rosyjskie straty na Ukrainie – zarówno jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, jak i straconego sprzętu. W poniedziałek brytyjski minister obrony Ben Wallace poinformował, że Rosja w wyniku agresji straciła około 15 tysięcy żołnierzy. Do tego dochodzą straty w sprzęcie. „Obok ofiar śmiertelnych są straty w sprzęcie i wiele źródeł sugeruje, że w sumie do tej pory ponad 2000 pojazdów opancerzonych zostało zniszczonych lub zdobytych. Obejmuje to co najmniej 530 czołgów, 530 transporterów opancerzonych i 560 bojowych wozów piechoty. Rosja straciła również ponad 60 helikopterów i myśliwców” – powiedział.

W poniedziałek dowództwo operacyjne „Wschód” poinformowało, że ukraińskie siły zestrzeliły taktyczny bombowiec Su-34 należący do wojsk rosyjskich. Do całego zdarzenia doszło w obwodzie charkowskim, w pobliżu okupowanego przez Rosjan miasta Bałaklija. Samolot spadł właśnie w pobliżu miasta.

Nagranie z momentu spadania maszyny pojawiło się w mediach społecznościowych.

