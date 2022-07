Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzy Z. Nowak, po uzyskaniu pozytywnej opinii członków senatu uczelni, podpisał w środę zarządzenie o utworzeniu Wydziału Medycznego UW. Uczelnia będzie kształciła przyszłych lekarzy po ponad 70 latach przerwy.

Zarządzenie rektora UW w sprawie utworzenia Wydziału Medycznego wejdzie w życie 1 września 2022 roku. Otworzy to nowy rozdział historii Uniwersytetu, który będzie nawiązywał do ponad 200-letniej tradycji uczelni. 1 października 2023 roku studenci rozpoczną naukę na kierunku lekarskim, na studiach stacjonarnych. Na początku zaplanowano przyjęcie ok. 60 osób – informuje UW na stronie internetowej.

W kolejnych latach limit będzie zwiększany. W przyszłości planowane jest uruchomienie studiów niestacjonarnych, studiów prowadzonych w języku angielskim, a także uruchomienie innych kierunków studiów oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

W pierwszych latach funkcjonowania Wydział Medyczny będzie użytkował pomieszczenia w budynku Centrum Nauk Biologiczno­-Chemicznych UW, przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie. Docelowo na potrzeby działalności Wydziału Medycznego wybudowany zostanie odrębny budynek dydaktyczny. W przyszłości – jak czytamy na stronie uczelni – Uniwersytet będzie dążył do rozwoju własnej infrastruktury medycznej, w szczególności uniwersyteckiego szpitala klinicznego.

Celem działania Wydziału Medycznego będzie efektywne organizowanie i realizowanie kształcenia na kierunku lekarskim, a w przyszłości także na pokrewnych kierunkach o charakterze medycznym oraz pracy badawczej – na początku w ramach dyscypliny nauki medyczne, a z czasem również w ramach innych dyscyplin z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Wydział Lekarski istniał na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1950, ale jego tradycja sięga 1809 roku, w którym utworzono w Warszawie obok Szkoły Prawa także Szkołę Lekarską. Wydział Lekarski był jednym z pięciu pierwszych wydziałów uczelni powołanej na mocy edyktu Aleksandra I. Każdy z tych wydziałów (Prawa, Lekarski, Filozoficzny, Teologiczny oraz Nauk i Sztuk Pięknych) symbolizuje gwiazda w godle UW. Wydział Lekarski oraz Farmaceutyczny odłączono od UW wiosną 1950 r. Utworzono z nich Akademię Medyczną w Warszawie (dzisiejszy WUM). Jednak badania o charakterze medycznym były na UW prowadzone dalej. W ostatnich dziesięcioleciach zostały znacznie zintensyfikowane w obrębie wszystkich dyscyplin nauki. Ich wyniki są doceniane w kraju i Europie.

„Utworzenie Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim umożliwi intensywniejszy rozwój badań medycznych i pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego UW” – czytamy na stronie uczelni.

„Prace naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pokazują, jak łączyć wiedzę humanistyczną i medyczną, prowadząc interdyscyplinarne badania o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa. UW ma znaczące osiągnięcia i silną pozycję w fizyce, biologii, chemii, nanotechnologiach, sztucznej inteligencji, a także psychologii, etyce, moralności i innych dyscyplinach z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Wydział Medyczny będzie opierał się m.in. na interdyscyplinarności wiedzy naukowej z dziedzin wymienionych, ale także tych bezpośrednio związanych z medycyną” – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, cytowany w prasowym komunikacie.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl