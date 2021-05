Pracownicy UW niebędący nauczycielami akademickimi, nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz studenci mogą zapisać się na szczepienia, które odbędą się w Uniwersyteckim Punkt Szczepień w Bibliotece Uniwersyteckiej na przełomie maja i czerwca – poinformowała uczelnia w czwartek.

W opublikowanym w czwartek komunikacie rektora UW napisano, że uczelnia przystępuje do zorganizowania Uniwersyteckiego Punktu Szczepień w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Jak zaznaczono, w programie nie ma możliwości wyboru rodzaju szczepionki, które będą dostarczane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na podstawie liczby osób zgłoszonej przez wykonującą szczepienie firmę CenterMed. Rozpoczęcie szczepień przewidziane jest na przełom maja i czerwca.

Zaszczepić się w punkcie UW będą – jak wynika z komunikatu – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli 18. rok życia i osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Żeby zapisać się na szczepienie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 10 maja do godz. 9.00. Szczegółowe informacje i link do formularza znajdują się na stronie: https://www.uw.edu.pl/komunikat-rektora-uw-ws-organizacji-szczepien-przeciw-covid-19-w-ups/

Jak informowała w marcu, w czasie posiedzenia sejmowej komisji, wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek, na szczepienia zarejestrowało się 73 tys. nauczycieli akademickich i osób prowadzący zajęcia ze studentami. Wówczas nie mogli rejestrować się pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi czy studenci.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski