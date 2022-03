Uniwersytet Łódzki przeznaczył 1 mln zł na stypendia dla najlepszych naukowców z ukraińskich uczelni. Konkurs, który pozwoli na przyjazd do Polski ok. 30 badaczy posiadających co najmniej tytuł doktora ma być formą wsparcia dla ukraińskiego środowiska akademickiego.

„Uniwersytet Łódzki utworzył konkurs, w ramach którego najlepsi naukowcy z Ukrainy otrzymają stypendia finansowane przez naszą uczelnię. To odpowiedź na apel ukraińskich uniwersytetów o wsparcie dla tamtejszego środowiska akademickiego. Na stypendia przeznaczyliśmy na razie 1 mln zł, ale kwota ta może jeszcze ulec modyfikacji” – przekazał PAP w poniedziałek rzecznik UŁ Paweł Śpiechowicz.

Jak dodał, program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców z Ukrainy, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy UŁ i włączą się w prowadzone aktywności naukowe – przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. Na razie planuje się, że pobyt około 30 ukraińskich stypendystów potrwa od 3 do 6 miesięcy.

„O przyznaniu stypendium decydować będą przede wszystkim osiągnięcia naukowe kandydatów. Ich wynagrodzenie będzie porównywalne do zarobków polskich naukowców” – podkreślił rzecznik UŁ.

Podstawą finansowania konkursu będą fundusze ze zwiększonej o 2 proc. subwencji dla Uniwersytetu Łódzkiego za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. UŁ przeznacza je na granty, służące wsparciu pomysłów badawczych naukowców i doktorantów uczelni.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się od 15 marca i potrwa do 27 marca. Regulamin i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie UŁ w Bazie Wiedzy Pracownika.

Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o współpracy z ukraińskimi uczelniami wyższymi z Symferopola, Czerniowców, Melitopola i Lwowa. Przed wybuchem wojny wymianę naukową z różnymi ośrodkami w tym kraju prowadziły również poszczególne wydziały UŁ.

Po wybuchu wojny w Ukrainie rektor UŁ wydała zarządzenie regulujące kwestie studentów posiadających obywatelstwo ukraińskie m.in. w zakresie: zwolnienia z opłat, wysokości zwolnienia z opłat, kursów języka polskiego, wznowienia kształcenia, które przerwali w związku z dekretem prezydenta Ukrainy o powszechnej mobilizacji wojskowej i składania egzaminów oraz zaliczeń po powrocie na uczelnie.

UŁ umożliwił ukraińskim studentom i doktorantom sprowadzenie do Łodzi rodzin; zostały one zakwaterowane w jednym z akademików. Uczelnia przygotowała także pulę miejsc dla osób niezwiązanych z uczelnią, przybywających z ogarniętej wojną Ukrainy – głównie dla matek z dziećmi.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska