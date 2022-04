Rzecznik Pentagonu John Kirby odpowiedział na opublikowany w piątek list kongresmenów z obydwu partii. Zaapelowali oni między innymi o wysłanie szpitali polowych do Polski. Kirby stwierdził, że jeśli nasz kraj poprosi o dodatkowe wsparcie humanitarne, Pentagon podejdzie do tego „bardzo poważnie”.

W piątek opublikowany został list kongresmenów obydwu amerykańskich partii. Zaapelowali oni o wsparcie humanitarne poprzez wysłanie specjalnych ambulansów na Ukrainę oraz szpitali polowych do Polski. Politycy stwierdzili, że polski system zdrowotny jest przytłoczony z powodu liczby uchodźców wymagających opieki a w szpitalach polowych mogliby być leczeni zarówno uchodźcy, jak i żołnierze.

Na list odpowiedział rzecznik Pentagonu John Kirby, który stwierdził, że jeśli Polska poprosi o dodatkowe wsparcie humanitarne. Pentagon podejdzie do tego bardzo poważnie. „Poważnie podchodzimy do listu kongresmenów, ale nie mam w tej chwili żadnych planów do omówienia w tej sprawie” – powiedział.

Kirby stwierdził, że Pentagon nie wyklucza takiej pomocy, ale musiałaby ona zostać uzgodniona z polskimi władzami. „Jeśli życzeniem polskiego rządu jest dodatkowe wsparcie dla celów humanitarnych, z pewnością podejdziemy do tego bardzo poważnie” – mówił.

Źr.: WP