Polscy wynalazcy-pasjonaci skonstruowali maszynę do zbierania skał i kamieni z pól uprawnych – Usarya. Prace sfinansowano z programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pomysłodawcy urządzenia trzy lata temu dostrzegli, że na rynku brakuje wydajnego i skutecznego urządzenia do usuwania z pól kamieni, których obecność utrudnia proces uprawy roślin: siew, zabiegi pielęgnacyjne. Chcieli zagospodarować tę niszę.

Tak powsała Usarya. Maszyna ta waży aż 10 ton. Ma szeroką, efektywną powierzchnię zbierającą, a także system czyszczenia i załadunku kamienia, umożliwiający odsprzedaż kruszywa. Posiada przy tym całkowicie zautomatyzowany system przygotowania do pracy.

Rozwiązanie, opracowane przez mazowiecki startup, otrzymało m.in. złoty medal podczas targów Agrotech 2019 r. i zdobyło Grand Prix w kategorii „Premiery” targów Polagra 2020 r.

Usarya jest już dostępna w sprzedaży, na razie trafiła do 10 klientów. O projekcie poinformowali przedstawiciele NCBR w przesłanym PAP komunikacie.

Spółka Usarya Polska powstała w 2017 r., a dwa lata później 2019 roku zainwestował w nią działający w ramach BRIdge Alfa fundusz AgriTech Hub. Projekt dostał 800 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich z NCBR oraz 200 tysięcy złotych od inwestorów prywatnych.

„Nasze rozwiązanie to innowacja na kołach. Jesteśmy dumni, że Usarya zyskała tak duże zainteresowanie i co najważniejsze spełnia potrzeby swoich odbiorców. Jednocześnie dumą napawa nas fakt, że znalazły się firmy, które nam zaufały i zainwestowały w nasz projekt – podkreśla członek Zarządu Usarya Polska Sp. z o.o.prof. Marcin Gołębiewski.

BRIdge Alfa skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem.

Za pośrednictwem wehikułów inwestycyjnych – funduszy BRIdge Alfa – są selekcjonowane pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Wchodzą na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept. Zespoły projektowe i młode spółki technologiczne, które mają pomysł na innowację produktową lub procesową i potrzebują środków na jego sfinansowanie mogą liczyć na wsparcie w wysokości ok 1 mln zł. 80 proc. tej kwoty to bezzwrotne dofinansowanie z NCBR z Funduszy Europejskich.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl