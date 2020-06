Portal Niebezpiecznik informuje o kolejnym oszustwie SMS-owym – tym razem opartym o firmę InPost. Ofiary oszustów otrzymują wiadomości z linkiem do pobrania aplikacji. Sama wiadomość, jak i link, do złudzenia przypominają stronę znanego dostawcy.

Nowe oszustwa pojawiają się regularnie i wciąż znajdują swoje ofiary. Oszuści muszą wymyślać coraz bardziej kreatywne metody, by ukraść nasze dane. Tym razem wykorzystano do tego nazwę znanej firmy kurierskiej.

Jak informuje portal Niebezpiecznik, nowe oszustwo oparte jest o firmę InPost. Użytkownicy otrzymują wiadomość od odbiorcy „INP0ST” – pisanej nie przez „O”, ale przez zero. W wiadomości użytkownik zachęcony jest do pobrania aplikacji ze strony, która również zawiera nazwę zapisaną przez zero.

Użytkownik zachęcany jest do pobrania aplikacji, która ma umożliwić otrzymanie kodu niezbędnego, rzekomo, do otworzenia Paczkomatu. Oczywiście pobrana aplikacja może otrzymać dostęp do naszych danych, w tym do wiadomości SMS, gdzie autoryzujemy na przykład logowanie do bankowości internetowej.

Należy pamiętać, że dostawcy oferują jedynie aplikacje mobilne, które można pobrać z oficjalnego sklepu Google Play.

🚨 Uwaga 🚨 na trwający właśnie masowy atak SMS-owy na Polaków.



Przestępcy podszywają się pod INPOST in próbują zainfekować telefony w celu okradania kont w bankach. https://t.co/h1wwwnlSDI



⚠️ Podajcie dalej i ostrzeżcie znajomych!



PS. Widzicie sztuczkę z "zerem"? :) pic.twitter.com/vI7OWsUoSC — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) June 2, 2020

Źr.: Twitter/Niebezpiecznik