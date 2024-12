W okolicy Przemyśla trwa szeroko zakrojona obława prowadzona przez polską policję. Z ustaleń reporterów radia RMF FM wynika, że pojawili się tam uzbrojeni cudzoziemcy, którzy jak dotąd postrzelili jedną osobę.

Prokuratura i policja nie udzielają szczegółowych informacji o sprawie. Zasłaniają się przy tym dobrem poszukiwań.

Ustalenia radia RMF FM wskazują natomiast, że w jednym z domów w gminie Fredropol doszło do strzelaniny. W efekcie jeden z mężczyzn odniósł obrażenia i trafił do szpitala. Inni uczestnicy zdarzenia zbiegli. Nieoficjalne informacje wskazują, że to cudzoziemcy prawdopodobnie pochodzący z Kaukazu.

Policja zorganizowała blokady dróg i przeszukania zatrzymywanych samochodów. „Policjanci ustawili swoje posterunki na kilku ulicach i kontrolują przejeżdżające samochody. Chodzi o ruch wjazdowy i wyjazdowy z miasta” – mówiła Joanna Golisz z przemyskiej policji, cytowana przez RMF FM.

Po godzinie 15 blokady zniknęły. Nie wiadomo jednak, czy poszukiwani cudzoziemcy zostali zatrzymani.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM