Wiceprezydent USA J.D. Vance zareagował na plan prezydenta Andrzeja Dudy. – Nie rozmawiałem z prezydentem (Donaldem Trumpem – red.) o tej konkretnej kwestii, ale byłbym zszokowany, gdyby (to – red.) poparł – podkreślił w wywiadzie z Fox News.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda w rozmowie z „Financial Times” poruszył wątek programu NATO Nuclear Sharing. Zakłada on, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, które nie posiadają własnej broni atomowej, otrzymują głowice amerykańskie, wraz ze sprzętem do ich przenoszenia.

Obecnie w programie uczestniczą: Belgia, Holandia, Włochy i Turcja. Jednak prezydent Duda przekonuje, że chciałby, by do tego grona dołączyła także Polska. Co na to Stany Zjednoczone?

J.D. Vance reaguje na propozycję Dudy. Jego wypowiedź nie pozostawia złudzeń

Odpowiedzi na to pytanie udzielił wiceprezydent USA J.D. Vance w rozmowie z Fox News. – Nie rozmawiałem z prezydentem o tej konkretnej kwestii, ale byłbym zszokowany, gdyby poparł rozprzestrzenienie broni atomowej dalej na wschód Europy – oświadczył.

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D Vance komentuje propozycję prezydenta Andrzeja Dudy: byłbym zszokowany.



Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zapytany o wywiad prezydenta RP Andrzeja Dudy dla "Financial Times", w którym wezwał USA do rozmieszczenia broni… pic.twitter.com/ws1MIvzNfn — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) March 14, 2025

Vance przekonuje, że USA „muszą być ostrożne”. – Dosłownie gramy przyszłością istnienia ludzkiej cywilizacji. To jeden z najważniejszych powodów, dla których Donald Trump postrzega siebie, a właściwie nim jest, „prezydentem pokoju” – podkreślił.

Przeczytaj również: