Donald Trump i Wołodymir Zełenski pokłócili się podczas konferencji prasowej na oczach całego świata. Podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu emocje wzięły górę i doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy przywódcami. W awanturze uczestniczył również J. D. Vance.

W trakcie spotkania doszło do ostrej wymiany zdań. Trump stwierdził, że Zełenski „nie jest w pozycji, aby cokolwiek dyktować”. „Nie mów nam, co mamy czuć. Próbujemy rozwiązać problem. Nie jesteś w pozycji, aby dyktować. To właśnie robisz” – grzmiał prezydent USA.

„Nie ma pan kart w ręku. Bez nas nie macie kart, nie macie nic” – kontynuował Trump. „Nie przyjechałem tu, aby grać w karty” – odpowiadał Zełenski.

W dyskusję angażował się również wiceprezydent J.D. Vanve, który zarzucił Zełenskiemu brak wdzięczności za pomoc. Podchwycił to Trump. „Obama dał wam kartki papieru, a ja Javeliny. Musicie być wdzięczni” – grzmiał.

▪️Trump & Vance 🇺🇸 pouczają Zełeńskiego 🇺🇦 w Gabinecie Owalnym. Atmosfera w Białym Domu jest napięta.



pic.twitter.com/b6T3LyOjhj — Mikołaj Teperek (@MikolajVonskyT) February 28, 2025

Trump podkreślał, że Zełenski i Ukraina mają wielkie kłopoty, a jego kraj „nie wygrywa wojny i ma gorszą pozycję”. „Wiem, wiem. Słyszałem to już do Putina” – odgryzał się Zełenski. „Igrasz życiem milionów ludzi, igrasz z III wojną światową” – mówił dalej prezydent USA.

Źr. Interia