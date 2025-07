Dramatyczne wieści z powiatu żywieckiego. Przekazała je śląska policja. Nie żyje zaledwie 12-letni chłopiec.

– Dzisiaj około godziny 15:15 dyżurny Komisariatu Policji w Rajczy otrzymał zgłoszenie o nieprzytomnym chłopcu leżącym na drodze przebiegającej wzdłuż trasy S1 – w miejscowości Szare (gmina Milówka). Dziecko posiadało widoczne obrażenia głowy, a obok niego leżała hulajnoga elektryczna – podają w komunikacie śląscy policjanci.

Zgłaszający natychmiast rozpoczęli resuscytację. Pomimo szybkiej reakcji świadków i intensywnych działań policjantów i zespołu ratownictwa medycznego, życia 12-letniego chłopca niestety nie udało się uratować.

– Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracują policjanci. Prowadzone są szczegółowe czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia – pisano po godzinie 18:00 na profilu śląskiej policji.

Udostępniono także zdjęcia z miejsca zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że doszło do dramatycznego w skutkach wypadku na hulajnodze elektrycznej. – Apelujemy do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje pomocne w sprawie – prosimy o kontakt z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112 – proszą funkcjonariusze.

